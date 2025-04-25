18-летняя французская горнолыжница погибла на тренировке

Французская горнолыжница Марго Симон погибла на тренировке в возрасте 18 лет, сообщает RMC Sport.

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Валь-д`Изер 24 апреля.

«С большой грустью мы узнали о гибели талантливой молодой спортсменки Марго Симон в результате несчастного случая. Врач скорой помощи немедленно вмешался после этого трагического случая, однако реанимировать спортсменку не удалось», — сообщила пресс-служба курорта.

Симон была победительницей чемпионата Франции по слалому среди спортсменов до 18 лет.