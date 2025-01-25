Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Горные лыжи

Сегодня, 18:05

Чешскую горнолыжницу ввели в искуственную кому после травмы головы на тренировке

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Чешскую горнолыжницу Терезу Нову ввели в искусственную кому в связи с травмой головы, полученной на тренировке перед этапом Кубка мира, сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

24 января 26-летняя чешка досрочно закончила тренировку по скоростному спуску в Гармиш-Партенкирхене (Германия) после падения.

«Тереза была введена в искусственную кому. В больнице Мурнау ей сделали операцию по уменьшению отека мозга. Она будет находиться в медикаментозной коме столько, сколько сочтет необходимым медицинская бригада. Дополнительная информация о ее состоянии будет опубликована по мере поступления», — говорится в заявлении.

Нова принимала участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Источник: FIS
Горные лыжи
Читайте также
Анкалаев проведет бой с Перейрой за пояс чемпиона UFC 8 марта
Переворотный дубль Пашина, героический камбэк с 0:2 и редкая серия поражений у Ярославля. Что произошло в матче «Спартак» - «Локомотив»
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
СМИ указали на необходимость Запада разморозить активы РФ для начала переговоров
В Великобритании планируют захоронить радиоактивные запасы плутония
Вадим Немков: жизнь и карьера российского чемпиона Bellator
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя