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Горные лыжи

3 апреля, 17:30

Призер Олимпийских игр по горнолыжному спорту Бриньоне сломала ногу

Руслан Минаев
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Трехкратный призер Олимпийских игр по горнолыжному спорту Федерика Бриньоне получила перелом ноги, сообщает Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS).

34-летняя итальянка упала во время соревнований по гигантскому слалому на чемпионате страны. Спортсменка врезалась в ворота, после чего ее госпитализировали. По результатам КТ, ей диагностировали оскольчатый перелом плато большеберцовой кости и головки малоберцовой кости левой ноги. Бриньоне предстоит операция.

Уроженка Милана является бронзовым призером Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 и Пекине-2022, где она также выиграла серебряную медаль.

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