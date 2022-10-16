Российская горнолыжница Плешкова рассказала о сложной дороге на сборы в Аргентине

Двукратная чемпионка России по горным лыжам Юлия Плешкова в интервью «СЭ» поделилась воспоминаниями о сложной дороге в Аргентину и обратно.

— Сложно было добираться до места сборов?

— В целом все прошло по плану. Но сама по себе дорога — сложность, да. Из Москвы мы летели в Стамбул, оттуда — до Любляны, потом нужно было добраться до Рима на машинах, забрать инвентарь, который оставался после сезона. После уже в Буэнос-Айрес летели 14 часов, в конце еще один перелет порядка трех часов. На обратном пути у меня еще прибавился сразу перелет на Камчатку, еще плюс восемь часов.

— Как пережили такие долгие перелеты?

— В ту сторону было легче. Мы достаточно часто меняем часовые пояса, особенно я, потому что всегда домой летаю, поэтому уже как-то привыкаешь менять время. Когда летишь на запад, тоже легче. А вот обратно я поймала очень сильный джетлаг, была температура, двое суток я отходила от этой дороги. Но, в принципе, не так плохо.