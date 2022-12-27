Швейцарский горнолыжник Беат Фойц объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион 2022 года, швейцарский горнолыжник Беат Фойц объявил о завершении карьеры.

«Семья для меня на первом месте, это мой главный приоритет. Суета, тренировки, путешествия, мне это больше не нужно. Для меня больше нет смысла гоняться и драться за сотые доли секунды.

Также вам известно о моих проблемах с коленями. Мне пришлось потратить много времени и усилий, чтобы привести свое тело в оптимальную форму. Я больше не готов к этому. Большая классика, чемпионаты мира и Олимпийские игры — это были мои гонки, поэтому я решил снова выйти на старт в Венгене и Китцбюэле, я надеюсь, что буду готов. А после них я закончу», — приводит слова Фойца Ski-Nordique.

Этап Кубка мира в Венгене (Швейцария) пройдет 13–15 января, а в Китцбюэле (Австрия) 20–22 января. Это будут последние выступления 35-летнего горнолыжника.

Фойц — олимпийский чемпион 2022 года и чемпион мира 2017 года в скоростном спуске, 4-кратный обладатель Малого хрустального глобуса в зачете скоростного спуска, многократный победитель этапов Кубка мира.