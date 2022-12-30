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Сегодня, 11:18

Трехкратный олимпийский чемпион горнолыжник Маттиас Майер объявил о завершении карьеры

Руслан Минаев
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Трехкратный олимпийский чемпион Маттиас Майер объявил о завершении карьеры.

«Последние несколько дней я думал и решил, что мне пора завершать карьеру», — цитирует горнолыжника пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

32-летний австриец завоевывал золотые медали на трех Олимпиадах: в скоростном спуске в Сочи-2014, в супергиганте в Пхенчхане-2018 и в Пекине-2022. Также на последних Олимпийских играх он взял бронзу в скоростном спуске.

Помимо этого, Майер является победителем 11 этапов Кубка мира

Маттиас Майер
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