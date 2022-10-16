Участница Олимпийских игр назвала провокацией слова Томаса Баха о допуске россиян

Двукратная чемпионка России по горным лыжам Юлия Плешкова в интервью «СЭ» отреагировала на слова президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха о том, что россиян можно допустить до международных соревнований, если они выскажут мнение относительно спецоперации.

— А как вы отнеслись к словам президента МОК Томаса Баха про то, что можно допустить тех россиян, которые выскажут свое мнение насчет спецоперации?

— Для меня это была странная новость. Это как провокация: кем бы ты ни был, какие бы у тебя ни были взгляды, ты должен иметь право соревноваться. Это никак не должно касаться спорта. Мне эта идея не понравилась.