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Горные лыжи

Сегодня, 23:00

Второго горнолыжника госпитализировали после падения перед Кубком мира в Италии

Алина Савинова
Пьетро Дзацци.
Фото Reuters
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Итальянский горнолыжник Пьетро Дзацци был доставлен в больницу на вертолете после падения во время тренировки перед этапом Кубка мира в Бормио (Италия), сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что 30-летний спортсмен получил перелом большеберцовой и малоберцовой костей правой ноги. Он будет прооперирован в субботу в Милане.

Дзацци стал вторым атлетом, который пострадал в преддверии турнира. Ранее стало известно, что французский горнолыжник Сиприен Сарразен попал в реанимацию после того, как врезался в защитную сетку в одном из тренировочных заездов. У него дигностировали субдуральную гематому.

Этап Кубка мира в Бормио стартует 28 декабря. В программе — скоростной спуск и супергигант.

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