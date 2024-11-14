40-летняя Линдси Вонн объявила о возобновлении карьеры. Недавно ей сделали операцию по замене коленного сустава

Американка завязала со спортом в 2019-м.

Американская горнолыжница Линдси Вонн объявила о возобновлении спортивной карьеры. О возвращении 40-летней спортсменки сообщил The New York Times, при этом она перестала выступать еще пять лет назад — в 2019-м.

Что сказала спортсменка

The New York Times выпустил материал, посвященный возвращению Линдси, в котором содержались фрагменты интервью спортсменки. Вонн заявила, что по-прежнему стремится выступать на самом высоком уровне за сборную США.

На это она намекнула и в своих соцсетях. Девушка опубликовала видео с катанием на лыжах в Колорадо и отметила в описании поста аккаунт национальной команды.

«Надеюсь, форма сборной еще подходит», — подписала публикацию Вонн.

При этом в разговоре с The New York Times спортсменка подчеркнула, что сейчас на нее уже ничего не будет давить, и поделилась ожиданиями от возобновления карьеры.

«Я ни за чем не гонюсь, никому не пытаюсь ничего доказать, на меня никто не давит, только я и горы, как в самом начале. Моя цель — получать удовольствие от того, что я делаю, и надеюсь, этот путь приведет меня к гонкам Кубка мира. Я бы не вернулась в сборную, если бы у меня не было таких намерений.

Олимпиада-2026? Мне всегда нравились гонки в Кортина-д'Ампеццо, я добилась там больших успехов. Но я не знаю, что ожидает меня в ближайшие месяцы, поэтому не могу сейчас сказать, возможно ли мое участие в Играх. Не знаю, как все сложится в ближайшие несколько месяцев и следующие полтора года. Поэтому не могу сейчас сказать, возможно ли это», — цитирует горнолыжницу The New York Times.

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Недавно ей заменили коленный сустав

Вонн закончила со спортом во многом из-за проблем с коленом, которое серьезно травмировала несколько раз. Она неоднократно переживала разрыв крестообразных связок и переломы, однако под конец карьеры перерывы на восстановление все учащались.

«Я не хотела уходить, но не могла больше продолжать, — рассказывала он в интервью ORF. — Это невозможно, боль слишком сильная. Мое тело не дает мне делать то, что я хочу. Не могу ехать так, как хочу и могу».

Незадолго до объявления о возобновлении карьеры Линдси перенесла операцию по замене проблемного коленного сустава, благодаря которой и вернулась в спорт.

«С этим новым коленом, которое уже стало частью меня, я чувствую, что передо мной открывается совершенно новая глава жизни. Заниматься любимыми делами — это настоящее благословение, и я не воспринимаю это как должное. Не знаю точно, что меня ждет впереди, но я знаю: здорова, счастлива и благодарна», — написала Линдси в соцсетях.

Какие титулы есть у спортсменки

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске. На тех же Играх она еще завоевала бронзу в супергигантском слаломе, а на ОИ-2018 взяла еще одну медаль — стала третьей в скоростном спуске. Также она выигрывала восемь наград на чемпионатах мира, а на Кубке мира стала рекордсменкой по победам на этапах, количеству попаданий на подиум и в топ-10.