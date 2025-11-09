Бывший комиссар НФЛ Тальябу скончался на 85-м году жизни

Бывший комиссар Национальной футбольной лиги (НФЛ) Пол Тальябу ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба лиги.

Причина смерти американца не называется.

«Все мы, сотрудники НФЛ, глубоко опечалены кончиной Пола Тальябу, чья дальновидность вывела НФЛ на путь беспрецедентного успеха», — заявил действующий комиссар НФЛ Роджер Гуделл.

Тальябу занимал пост комиссара Национальной футбольной лиги с 1989 по 2006 год. В августе 2021 года он был введен в Зал славы профессионального футбола.