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Американский футбол

15 апреля, 13:59

Джей Ди Вэнс сломал кубок NCAA во время визита чемпионов по американскому футболу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс случайно сломал кубок Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) по американскому футболу.

Команда Университета штата Огайо, ставшая победителем чемпионата, приехала на чествование в Белый дом. В один из моментов Вэнс попытался поднять трофей, но едва не уронил его. При этом от кубка отвалилось основание.

В соцсетях Вэнс пошутил, что не хотел, чтобы обладателем трофея стал кто-то после Университета штата Огайо, выпускником которого он является, поэтому он «решил его сломать».

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