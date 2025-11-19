Источник: квотербека «Кливленда» Сандерса ограбили на 200 тысяч долларов

Квотербека «Кливленда» Шедера Сандерса ограбили во время его дебютного матча в НФЛ, сообщает TMZ.

В ночь на 17 ноября злоумышленники проникли в его дом в штате Огайо и украли имущество на сумму 200 тысяч долларов. Камеры видеонаблюдения зафиксировали троих грабителей в масках и перчатках.

Сандерс провел первый матч за «Кливленд» в НФЛ против «Балтимора» (16:23). 23-летний американец был выбран под общим 144-м номером на драфте 2025 года. В мае он подписал с «Браунс» 4-летний контракт на сумме 4,6 миллиона долларов.