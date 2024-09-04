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Американский футбол

Сегодня, 15:46

Команда-участница Супербоула пострадала из-за фейковой рекламы Камалы Харрис

Отдел спорта «СЭ»
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Популярная команда по американскому футболу «Филадельфия Иглз», выступающая в НФЛ, выступила с заявлением, что не имеет отношения к предвыборным плакатам в поддержку кандидата в президенты США от демократической партии Камалы Харрис.

Рисованные баннеры c профилем политика в шлеме «Иглз» появились на автобусных остановках в Филадельфии. Однако, как утверждают в клубе, их поместили туда некие «активисты», не имеющие отношения к людям, которые обычно занимаются размещением рекламной продукции в данных точках.

«Филадельфия» — чемпион НФЛ 2017/2018 годов. В сезоне 2022/2023 она также добралась до Супербоула, но уступила «Канзасу» (35:38). В сезоне 2023/2024 «Иглз» вылетели в первом раунде плей-офф, уступив «Тампа-Бей» (9:32). В 2018-м большинство игроков «Филадельфии» отказались встречаться с президентом США Дональда Трампа из-за несогласия с его политическими взглядами. На президентских выборах в ноябре 2024 года главным конкурентом Камалы Харрис будет именно республиканец Трамп.

Супербоул
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