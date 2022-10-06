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Сегодня, 13:57

Самый титулованный игрок в истории НФЛ Том Брэди разводится со своей женой

Иван Шитик
Корреспондент
Том Брэди с женой.
Фото Соцсети

Самый титулованный игрок в истории НФЛ Том Брэди и его супруга супермодель Жизель Бундхен намереваются развестись, сообщает таблоид Page Six.

Они уже наняли адвокатов, которые занимаются бракоразводными процессами.

Бразильская топ-модель и Брэди женаты с 2009 года, у супругов двое детей, также у спортсмена есть 15-летний сын от бывшей возлюбленной. Известно, что в случае развода супруги хотят разделить опеку над детьми и финансовые активы.

Решение Брэди вернуться в спорт в марте 2022 года, с чем жена была не согласна, называется одной из причин разрыва, который продолжается уже два месяца.

В мае Forbes поставил Тома Брэди на девятое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

45?летий спортсмен семь раз выигрывал Супербоул и пять раз становился самым ценным игроком финального матча.

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