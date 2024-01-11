Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Американский футбол
Новости
НФЛ
Главная
Американский футбол

Сегодня, 17:02

Самый титулованный тренер в истории американского футбола Беличик ушел из «Нью-Ингланда»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Билл Беличик покинул пост главного тренера «Нью-Ингланда», сообщает пресс-служба Национальной футбольной лиги (НФЛ).

71-летний специалист возглавлял клуб с 2000 года. Тренерскую карьеру он начал в 1975-м.

Беличик — самый титулованный тренер в истории американского футбола. С «Нью-Ингланд» он всего восемь раз выигрывал Супербоул, учитывая его достижения как главного тренера и помощника команды. Американец признавался тренером года НФЛ в сезонах 2003, 2007 и 2010 годов.

Беличик также является величайшим тренером в истории американского футбола по версии большинства спортивных СМИ.

1
Обсудить
Читайте также
Победительница ЧМ по блицу Гунина рассказала о жизни с диагнозом «волчанка»
«Вам должно быть стыдно». ISU убрал российскую фигуристку из списка чемпионок Европы
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ветераны СКА против судей, Билялетдинов и обмен Жафярова
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Интриги с участниками плей-офф-2024 почти нет
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Фото Гитлера показали на табло перед началом футбольного матча в США