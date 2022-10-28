Том Брэди официально развелся с Жизель Бюндхен после 13 лет супружеской жизни

Самый титулованный игрок в истории НФЛ Том Брэди официально развелся с супермоделью Жизель Бюндхен после 13 лет брака.

«С большой благодарностью за время, проведенное вместе, мы с Томом полюбовно завершили процесс развода. Моим приоритетом всегда были и будут наши дети, которых я люблю всем сердцем. Мы будем продолжать совместное воспитание, чтобы дать им любовь, заботу и внимание, которых они так заслуживают.

Решение расторгнуть брак никогда не бывает легким, но мы отдалились друг от друга, и хотя, конечно, трудно пройти через подобное, я чувствую себя благодарной за то время, которое мы провели вместе, и желаю Тому только самого лучшего. Я очень прошу уважать нашу личную жизнь в это непростое время», — написала Бюндхен в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что решение Брэди вернуться в профессиональный спорт в марте 2022 года стало одной из причин разрыва, так как жена была против такого развития карьеры мужа.

Бразильская топ-модель и Брэди были женаты с 2009 года, в браке у супругов родились двое детей. Также у спортсмена есть 15-летний сын от первой жены.

45-летний спортсмен семь раз выигрывал Супербоул и пять раз становился самым ценным игроком финального матча.