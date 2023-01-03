У защитника «Баффало Биллс» Хэмлина остановилось сердце во время матча

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Матч 17-го тура НФЛ между «Цинциннати Бенгалс» и «Баффало Биллс» был прерван в самом начале.
24-летний защитник «Биллс» Дамар Хэмлин оказался на газоне после контакта с соперником. Для оказания первой медицинской помощи на поле выбежали врачи, которые сделали сердечно-легочную реанимацию и использовали дефибриллятор.
? Prayers for Hamlin#MNF #BuffaloBills pic.twitter.com/yrIgluN8OE— Lisa Michelle (@txLisa_Michelle) January 3, 2023
Пострадавшего доставили в госпиталь, где он сейчас находится в критическом состоянии. Матч было принято решение не продолжать сегодня.