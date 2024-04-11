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Сегодня, 18:26

Умер американский актер и спортсмен О. Джей Симпсон

Ана Горшкова
Корреспондент
О. Джей Симпсон.
Фото Global Look Press
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Американский раннинбек и актер О. Джей Симпсон ушел из жизни 10 апреля в возрасте 76 лет, сообщила его семья в соцсетях.

«10 апреля наш отец, Орентал Джеймс Симпсон, скончался в борьбе с раком. Он был окружен своими детьми и внуками. В этот период его семья просит всех уважать их желания о конфиденциальности», — говорится в публикации на странице Симпсона в X.

Симпсон — первый игрок НФЛ, пробежавший с мячом более 2 тысяч выносных ярдов за сезон. В 1985 году он был включен в Зал Славы профессионального американского футбола.

Американец сыграл роль детектива Нортберга в трилогии «Голый пистолет». Симпсон получил скандальную известность после того, как в 1994 году был обвинен в убийстве своей бывшей жены и ее любовника. Он был оправдан судом присяжных.

В 2008 году Симпсон был признан виновным в вооруженном ограблении и похищении людей и приговорен к 33 годам тюремного заключения с возможностью досрочного освобождения. Он вышел из тюрьмы в октябре 2017 года.

Источник: Страница О. Джей Симпсона в X
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