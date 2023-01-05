Игрок «Баффало» — о состоянии Хэмлина: «Он очнулся и чувствует себя лучше»

Защитник клуба НФЛ «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин пришел в сознание после перенесенной остановки сердца, сообщил его одноклубник Каир Илам.

«Наш парень чувствует себя лучше, очнулся и показывает признаки улучшения. Слава Богу. Продолжайте молиться, пожалуйста. Всем любви!» — написал Илам в своем Twitter-аккаунте.

Ранее в «Баффало» подтвердили улучшение состояния Хэмлина, при этом игрок по-прежнему находится в критическом состоянии.

У Хэмлина произошла остановка сердца во время матча 17-го тура НФЛ с «Цинциннати Бенгалс». 24-летний защитник оказался на газоне после контакта с соперником.