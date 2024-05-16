Звезду американского спорта травят за традиционные ценности. Он хочет, чтобы женщины думали о семье

Трехкратного победителя Супербоула Харрисона Баткера осудили за его речь перед выпускниками колледжа.

28-летний Харрисон Баткер по праву считается одной из ярких звезд американского спорта, пусть и не слишком известен в нашей стране. Дело в том, что Баткер является одним из ведущих игроков клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс», за последние годы трижды выигравшего самое престижное спортивное событие Америки — Супербоул. На днях Баткер произнес речь перед выпускниками Бенедиктинского колледжа, в котором резко осудил нетрадиционные ценности и призвал женщин сосредоточиться не на карьере, а на семье и материнстве. После чего на него обрушилась жесткая волна критики в социальных сетях.

Суперигрок с консервативными взглядами

Баткер выступает на позиции кикера за «Канзас-Сити Чифс» с 2018 года. Причем действительно является суперзвездой сильнейшей команды Национальной футбольной лиги. В сезоне-2019/20, когда он впервые выиграл с «Канзас-Сити» Супербоул, он еще не был ведущим игроком, зато на протяжении двух последних сезонов именно его успешные действия во многом предопределили успехи «Чифс». Так, в предыдущем розыгрыше именно его филд-голы принесли команде сперва путевку на Супербоул, а затем и победу в этом суперматче. В феврале 2024-го «Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул у «Сан-Франциско-49» 25:22 опять-таки во многом благодаря Харрисону, забившему самый дальний (примерно с 52 метров) филд-гол в истории финалов.

Фото из соцсетей Харрисона Баткера

При этом Баткер известен не только как суперигрок, зарабатывающий миллионы долларов в год, но и как набожный католик и ярый сторонник традиционных ценностей. В частности, он резко критиковал президента США Джо Байдена за его позицию по поводу абортов. Сам Харрисон является жестким противником абортов. Также он крайне негативно относится к пропаганде нетрадиционных отношений. При этом не отмалчивается, а старается как можно чаще доносить свою точку зрения, выступая в том числе и перед студентами.

В частности, резонансным было его выступление в конце 2023-го на выпускном вечере бакалавриата в своей альма-матер — Технологическом институте Джорджии, где он высказался по поводу работающих женщин, призвав их «выходить замуж и создавать семьи». Сейчас же Баткер в речи перед выпускниками Бенедиктинского колледжа развил свои мысли по этому поводу, а заодно и высказался на другие интересующие его темы. Причем вновь пошел против общественного мнения.

Обращение к мужчинам и женщинам

«Такие вещи, как аборты, ЭКО, суррогатное материнство, эвтаназия, а также растущая поддержка дегенеративных культурных ценностей в средствах массовой информации, — все это проистекает из повсеместного распространения беспорядков», — цитирует резонансную речь звездного футболиста People. Баткер также обратился к женщинам-выпускницам со следующими словами: «Думаю, что именно вам, женщинам, сказали самую дьявольскую ложь. Некоторые из вас, возможно, сделают успешную карьеру в мире, но я рискну предположить, что большинство из вас больше всего воодушевлены своим браком и детьми, которых вы принесете в этот мир». Добавив, что его супруга Изабель считает, что ее жизнь по-настоящему началась, когда она начала жить своим призванием жены и матери, и она нисколько не сожалеет об упущенной возможности сделать карьеру.

Фото Global Look Press

Кроме того, Харрисон обратился и к выпускникам-мужчинам, посоветовав им «не извиняться за свою мужественность» и «бороться против культурного выхолащивания мужчин». «Как мужчины, мы задаем тон культуре, а когда ее нет, возникают беспорядок, дисфункция и хаос. Отсутствие мужчин в доме играет большую роль в насилии, которое мы видим по всей стране», — добавил спортсмен. Кстати, по ходу своей речи он даже процитировал строчки из песни известной певицы Тейлор Свифт, которую правда, не назвал напрямую, а представил как подругу товарища по команде Трэвиса Келси.

Естественно, за такую речь Баткер подвергся жесткой травле в социальных сетях. Многие, в том числе фанаты «Канзас-Сити Чифс», призвали расторгнуть с ним контракт после столь необычных и консервативных для современной Америки высказываний. Впрочем, Баткера резко критиковали и ранее, что совершенно не изменило его позицию, которую он не стесняется высказывать везде, где только может.