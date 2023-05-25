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Сегодня, 10:00

Ежегодный Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции» пройдет 22 июня

На Форуме выступят более 20 спикеров.
Завершением мероприятия станет торжественная церемония награждения лауреатов Х Премии «Спорт и Россия».
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Готовы окунуться в мир спортивных трендов и новых возможностей? 22 июня в Moscow Country Club гости Х Форума «Спорт. Бизнес. Инвестиции» станут частью масштабного события. Мероприятие из года в год собирает лидеров и экспертов спортивной индустрии, которые делятся своим опытом и знаниям в области спорта, обсуждают актуальные проблемы и ищут пути их решения.

Посетители Форума узнают: каким видам спорта нужно больше маркетинга? Как проходит цифровая трансформация спортивной отрасли? В чем заключаются перспективы развития киберспорта в России и в мире? Каковы стратегические ориентиры развития спортивной отрасли в текущем году? Как популяризировать спорт среди широкой аудитории?

На Форуме выступят более 20 спикеров, в числе которых:

· Владимир Пенкин, PR-директор Медиахолдинга MAER;

· Марьям Карпова, руководитель отдела реализации проектов в сфере информационных и цифровых технологий АНО «Россия — страна возможностей»;

· Светлана Журова, российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России, пятикратная чемпионка России по спринтерскому многоборью;

· Яна Хохлова, двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию, участница шоу «Ледниковый период»;

· Валентина Волоткина, советник Министра спорта Российской Федерации;

· Максим Флер, Президент Федерации компьютерного спорта г. Москвы;

· Елена Пономарева, научный руководитель программы «Спортивный менеджмент» МГИМО.

Завершением мероприятия станет торжественная церемония награждения лауреатов Х Премии «Спорт и Россия».

Мероприятие будет полезно всем, кто непосредственно связан с индустрией спорта, представителям бизнеса, инвесторам спортивных событий, спортсменам и широкой аудитории, кому близка тема спорта и кто активно интересуется его развитием. Более того, участие в данном событии — это отличная возможность для нетворкинга и установления новых деловых связей.

В этом году впервые в деловую программу будут интегрированы спортивные активности — турнир среди представителей компаний «Игры лидеров». Участники смогут показать силу, сплоченности и доказать свое первенство. А команда, набравшая наибольшее число очков по итогу состязаний, станет победителем Премии в специальной номинации.

Завершением насыщенного дня станет торжественная церемония награждения лауреатов Х Премии «Спорт и Россия», где будут объявлены компании, реализовавшие самые успешные проекты в области спорта за прошедший год.

Подробная информация и регистрация на Форум доступны по ссылке.

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Источник: Х Форум «Спорт. Бизнес. Инвестиции»
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