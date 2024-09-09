Исполком World Archery в ноябре рассмотрит допуск россиян на турниры среди молодежи

Исполком Международной федерации стрельбы из лука (World Archery) рассмотрит вопрос о возможном допуске россиян на международные соревнования среди молодежи.

«Президент международной федерации сказал, что исполком будет решать вопрос о нашем допуске на молодежные турниры среди старших юношей и юниоров. Мы просим, даже требуем, чтобы нас допустили туда с гимном и флагом, — цитирует ТАСС президента Российской федерации стрельбы из лука Владимира Ешеева. — Решение исполкома будет принято в начале ноября. Может быть, мы выступим и в нейтральном статусе, все-таки наши спортсмены потеряли 1,5 года».

В феврале 2025 года пройдет молодежное первенство Европы, а в августе — первенство мира. Этапы Кубка Европы среди молодежи запланированы на май и июль.