Российская федерация стрельбы из лука отказалась от участия в конгрессе WAE в Германии

Первый вице-президент WAE Владимир Ешеев, также возглавляющий Российскую федерацию стрельбы из лука, сообщил, что представители РФ не примут участия в работе выборного конгресса европейского отделения Международной федерации стрельбы из лука (World Archery Europe — WAE).

«Нас никто не лишал голоса, и я как первый вице-президент имел право приехать на этот конгресс. Но нами было принято решение не лететь в Германию, потому что в прошлом году нам было отказано в получении въездных виз в эту страну. Мы не видели смысла еще раз проходить эту процедуру», — сказал Ешеев ТАСС.

Ранее российские стрелки из лука из-за несогласия с критериями допуска на международные старты приняли решение пропустить майский чемпионат Европы. Он был для спортсменов единственной возможностью отобраться на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут этим летом.