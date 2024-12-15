Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Стрельба из лука

Сегодня, 12:55

Российских лучников-юниоров допустили до международных турниров

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что российские юниоры со следующего года смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Всемирной федерации стрельбы из лука (World Archery), которое проходит 13-15 декабря.

«На исполкоме международной федерации стрельбы из лука было принято решение, что в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета наши юниорские, молодежные и кадетские команды с 2025 года официально допущены к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом», — приводит РИА Новости слова Ешеева.

Он отметил, что вопрос по возможному допуску взрослых спортсменов на турниры все еще находится в процессе принятия решения.

Российские лучники не выступают в международных соревнованиях с 2022 года. В 2024-м россиян допустили до квалификационных соревнований на Олимпиаду, но они отказались участвовать без национальной символики.

Источник: РИА Новости
Читайте также
Три пропущенных за 68 секунд, ярое сопротивление и победная птичка Кузи. Что произошло в матче Россия 25 – Беларусь
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Карло Анчелотти: биография легенды «Милана» и тренера «Реала»
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Материалы сюжета Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Гуляев: «Работаем в направлении неофициальных контактов с ISU. Лично встречался с президентом международного союза»
Президент Союза конькобежцев России: «Жду допуска россиян. Может, будет подарок перед Новым годом»
Почетный президент ОКР Жуков назвал событие, которое разочаровало его в 2024 году
Не смогли «забыть» россиян. European Aquatics опубликовала пост, посвященный победе Лифинцева на чемпионате мира
Чемпион, которого вынудили молчать. Мирон Лифинцев отвечает своими результатами
Российский талант разрывает ЧМ! Лифинцев выиграл уже третье золото в Будапеште, а еще у нас два серебра
Сегодня
Вчера
Неделя