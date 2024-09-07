World Archery обсудит допуск российских лучников на турниры после Паралимпийских игр

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев сообщил, что Международная федерация стрельбы из лука (World Archery) рассмотрит вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования после Паралимпийских игр.

«Будем верить, учитывая сложную обстановку, но есть определенные сложности. Неизвестно, в каком статусе мы будем на соревнованиях. Учитывая, что Олимпиаду мы пропустили, я потом разговаривал с генеральным секретарем федерации. Он ответил, что Паралимпиада закончится, и мы обсудим этот вопрос [по допуску]. Он скажет, что нам надо делать, как писать, кому», — приводит ТАСС слова Ешеева.

Паралимпиада в Париже проходит с 28 августа по 8 сентября. 88 спортсменов из России выступают на Играх в нейтральном статусе.

Российские и белорусские лучники отстранены от международных соревнований с 2022 года.