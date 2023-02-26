47-летняя Чусовитина выиграла бронзу на этапе Кубка мира в Котбусе

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина завоевала бронзовую медаль в опорном прыжке на первом этапе Кубка мира в Котбусе (Германия).

47-летняя спортсменка исполнила два прыжка, за которые она получила 12,866 и 13,166 балла.

Золотую медаль выиграла итальянка Манила Эспозито (13,233 балла), второе место заняла немка Руби Эван (13,183 балла).

Профессиональная карьера Чусовитиной началась в 1990 году. Два года спустя она стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 в командных соревнованиях.