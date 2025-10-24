Немов — о выступлении Мельниковой на чемпионате мира: «Подтвердила звание лучшей спортсменки планеты»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал «СЭ» две золотые медали Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте.

«Рад за Ангелину! Она умница, собралась и подтвердила звание лучшей спортсменки планеты. Завоевать один раз сложно, а подтвердить — еще сложнее. Тем более в тех условиях, в которых выступают наши спортсмены. Поздравляю Ангелину с грандиозным успехом. Она опытная спортсменка, которая знает свою подготовку, свою форму. У нее есть тренеры и коллектив. Все это повлияло», — сказал Немов «СЭ».

Российская гимнастка стала чемпионкой мира в опорном прыжке и в многоборье, а также взяла серебро в упражнениях на брусьях. Мельникова теперь является трехкратной чемпионкой мира.