Немов о попадании Нагорного в санкционный список Канады: «У меня нет слов. Не знаю, чем люди руководствуются»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного в санкционный список Канады.

Нагорный попал в список из 42-х человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября.

«Я даже не могу это прокомментировать: у меня нет слов. Не знаю, чем люди руководствуются. Для меня это большая загадка. Вот и все», — сказал Немов «СЭ».

Нагорному 26 лет, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Также на его счету серебряная и две бронзовые награды Олимпиады. Гимнаст является трехкратным чемпионом мира. На параде Победы в 2022 году он возглавил парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия».