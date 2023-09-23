Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Спортивная гимнастика
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 14:53

Немов о попадании Нагорного в санкционный список Канады: «У меня нет слов. Не знаю, чем люди руководствуются»

Немов отреагировал на попадание Нагорного в санкционный список Канады
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попадание олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного в санкционный список Канады.

Нагорный попал в список из 42-х человек, санкции в отношении которых вступили в силу 20 сентября.

«Я даже не могу это прокомментировать: у меня нет слов. Не знаю, чем люди руководствуются. Для меня это большая загадка. Вот и все», — сказал Немов «СЭ».

Нагорному 26 лет, он завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Токио в командном турнире. Также на его счету серебряная и две бронзовые награды Олимпиады. Гимнаст является трехкратным чемпионом мира. На параде Победы в 2022 году он возглавил парадный расчет военно-патриотического движения «Юнармия».

Алексей Немов
Никита Нагорный
Спортивная гимнастика
Читайте также
Костомаров рассказал о фантомных болях после ампутации конечностей
Костомаров рассказал, что ему может потребоваться еще одна операция на руке
На Украине назвали слабые места танков Abrams
Путин выразил соболезнования президенту Италии в связи со смертью Наполитано
Синоптик спрогнозировал обновление в Москве векового температурного рекорда
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дарья Нагорная: Porsche от Никиты / Клип с Криштиану / Кино с Асмус / Свой салон красоты
Кубок Воронина в гостях
Виталий Мутко верит в сборную по спортивной гимнастике
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В ФСГР высказались о санкциях Канады к Нагорному: «Это не помешает ему заниматься спортом»