Немов — о желании Чусовитиной поехать на девятую Олимпиаду: «Не сомневался, что она пойдет на еще один рекорд»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление Оксаны Чусовитиной о желании квалифицироваться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Знаете, так как мы уже давно дружим, я, честно говоря, не сомневался в том, что она пойдет на еще один рекорд. Оксана чувствует в себе силы и понимает, что она может сделать это. Я, конечно, удивлен, но был готов к этому. Я желаю, чтобы Оксана смогла воплотить свои мечты на еще одной Олимпиаде, так что будем ждать. Кстати, она совсем скоро к нам приедет, 21 октября, выступать на шоу «Легенды спорта», и тогда я ее попытаю, в хорошем смысле слова. (Смеется)», — сказал Немов корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Немов также оценил шансы Чусовитиной на проход квалификации на Олимпиаду-2024.

«Считаю, что все возможно. Судя по тому, что я видел на чемпионате мира в финале на прыжках, думаю, что Оксана вполне способна попасть на Олимпиаду по отдельным видам многоборья. Хотя, насколько мне известно, сейчас она работает с четырьмя снарядами», — добавил Немов.

48-летняя Чусовита является олимпийской чемпионкой 1992 года в командном первенстве, трехкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы и чемпионкой Азиатских игр. Всего она приняла участие в восьми летних Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020), что является абсолютным рекордом среди спортивных гимнастов.

В 2021 году, после Игр в Токио, Чусовитина объявила о завершении карьеры, но осенью того же года вернулась в спорт. В 2023 году гимнастка заняла 4-е место в опорном прыжке на Азиатских играх в китайском Ханчжоу. На протяжении карьеры она выступала за СССР, Узбекистан и Германию.