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Сегодня, 11:29

Алфосов заявил, что недопуск на зарубежные старты плохо отражается на Далалояне

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер мужской сборной России по спортивной гимнастике Валерий Алфосов заявил, что олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян в условиях недопуска на международные соревнования старается держать себя в форме, однако затянувшаяся изоляция не может не отражаться на его результатах.

«После финала в мужском личном многоборье у зрителей, думаю, присутствует разочарование от выступления Далалояна. Но Артур сегодня допустил грубейшую ошибку, исполнив в упражнении на коне только семь элементов, а их должно быть в принципе не менее десяти. Эта неудача привела к очень огромной сбавке, а сам Артур уже в самом начале финала выбыл из борьбы за медали. И то, что он не сломался и проработал все многоборье, вызывает уважение к этому спортсмену. Далалоян находится в не самой лучшей форме, он уделяет немало времени общественной деятельности. Длящаяся второй год ситуация с нашим недопуском на международные старты также негативно отражается как на его настрое, так и на психологическом состоянии других опытных гимнастов. Ребята взрослые и все понимают. Но то, что они стараются держать спортивную форму, это тоже правда», — приводит слова Алфосова ТАСС.

19 июля исполком Международной федерации гимнастики принял решение допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Сообщалось, что для получения статуса индивидуального нейтрального атлета спортсмен должен подать заявку в FIG в соответствии с правилами. Получившие статус гимнасты смогут выступать в соревнованиях с 1 января 2024 года.

Российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных турниров с марта 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18642067
Артур Далалоян
Валерий Алфосов
Спортивная гимнастика
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