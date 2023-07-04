Алия Мустафина: «В гимнастике сильной быть лучше, чем худой»

Российская гимнастка Алия Мустафина рассказала о подготовке спортсменов.

«Я всегда говорю: пока ребенок маленький, пока он не начал взрослеть, пока он легкий, надо учить абсолютно все элементы. Да, возможно, до пубертата это будет одна комбинация, а после — совсем другая, но в любом случае гимнастка будет уметь все», — цитирует RT слова Мустафиной.

Также спортсменка ответила на вопрос, было ли ей сложно переносить прежние детские навыки на взрослое тело.

«Нет. Но это как раз потому, что у меня с детства была хорошая база элементов. Вспомнить и восстановить их оказалось намного проще, чем учить что-то новое. Я была очень сильная. То есть весь мой вес, даже если он кому-то казался излишне большим, составляли очень хорошо проработанные мышцы. Я бы даже сказала, что быть в гимнастике сильной лучше, чем быть худой. Надо же свое тело таскать и переворачивать», — добавила она.

Мустафина является двукратной олимпийской чемпионкой в упражнениях на брусьях, трехкратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы.