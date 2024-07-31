Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 09:55

Ангелина Мельникова из-за травмы пропустит Кубок России по спортивной гимнастике

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Гимнастка Ангелина Мельникова из-за повреждения не будет участвовать в Кубке России, сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

По словам тренера, 24-летняя спортсменка подвернула голеностоп во время разминки.

«Ангелина подвернула голеностоп сегодня на разминке в вольных упражнениях перед началом квалификации. К сожалению, соревнования она будет вынуждена пропустить», — цитирует Родионенко ТАСС.

Кубок России по спортивной гимнастике проходит с 31 июля по 4 августа в Новосибирске.

Источник: ТАСС
1
0
Читайте также
Несколько спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде в Париже
Соревнования по триатлону на Олимпиаде-2024 снова перенесли
Зампреда правительства Хабаровского края Никонова арестовали на два месяца
Что происходит в «Краснодаре»: умеет ли Галицкий признавать свои ошибки
Reuters узнало об отказе Пентагона платить зарплату осужденному в РФ бойцу Блэку
Эксперт рассказала о подходящем времени для отпуска в 2025 году
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Мустафина — о включении в рейтинг ESPN: «Удивительно, что из России только я одна»