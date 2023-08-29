Гимнастка Мельникова заявила, что не думает о завершении карьеры: «Нашла мотивацию»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова ответила на вопрос «СЭ» о возможном завершении карьеры.

«Нет, я о завершении карьеры не думаю. Мне сейчас непросто находить мотивацию, но я хотя бы какую-то нашла. В чем? В маленьких детишках, девочках, которые смотрят на меня, равняются. Чувствую за собой такую ответственность. Не могу оставить, уйти. Это будет просто неправильно по отношению к гимнастике», — сказала Мельникова «СЭ».

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах под своей эгидой. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям рассмотреть возможность допуска россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе.