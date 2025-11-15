Ангелине Мельниковой вручили золотую майку по итогам тура Бундеслиги

Российская гимнастка Ангелина Мельникова по итогам очередного тура Бундеслиги получила золотую майку как спортсменка, набравшая наибольшее количество баллов среди всех участниц, сообщает ТАСС.

Россиянка на турнире выступает за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. 15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах и набрала 55,40 балла. Второе место заняла Сильвия Штор (53,75), третье — Карина Шонмайер (53,70).

TSV Tittmoning-Chemnitz на данный момент лидирует в общем зачете тура, набрав 205,05 балла. Финал женской бундеслиги состоится 29 ноября в Гейдельберге.

Мельникова — олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира в личном многоборье, чемпионка мира в опорном прыжке и четырехкратная чемпионка Европы.