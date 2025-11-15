Видео
Спортивная гимнастика

15 ноября, 23:25

Ангелине Мельниковой вручили золотую майку по итогам тура Бундеслиги

Ана Горшкова
Корреспондент
Ангелина Мельникова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская гимнастка Ангелина Мельникова по итогам очередного тура Бундеслиги получила золотую майку как спортсменка, набравшая наибольшее количество баллов среди всех участниц, сообщает ТАСС.

Россиянка на турнире выступает за немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz. 15 ноября Мельникова выступила на четырех снарядах и набрала 55,40 балла. Второе место заняла Сильвия Штор (53,75), третье — Карина Шонмайер (53,70).

Ангелина Мельникова.«Она неоднозначная личность». Немецкие СМИ не рады выступлению Мельниковой в клубном чемпионате Германии

TSV Tittmoning-Chemnitz на данный момент лидирует в общем зачете тура, набрав 205,05 балла. Финал женской бундеслиги состоится 29 ноября в Гейдельберге.

Мельникова — олимпийская чемпионка в командном первенстве, двукратная чемпионка мира в личном многоборье, чемпионка мира в опорном прыжке и четырехкратная чемпионка Европы.

Ангелина Мельникова.Долгожданное золото Олимпиады и съемки в сериале: биография гимнастки Ангелины Мельниковой

Источник: ТАСС
