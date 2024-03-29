Апелляцию отстраненной в Канаде советской гимнастки Саади заслушают в апреле

29 марта, 11:59
Эллиот Саккуччи, адвокат двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Эльвиры Саади, сообщил, когда в Канаде будет заслушана ее апелляция.
«Дело находится на рассмотрении в Центре разрешения спортивных споров Канады. На следующей неделе состоятся предварительные слушания. Дата рассмотрения апелляции по существу еще не назначена», — цитирует Саккуччи ТАСС.
Саади запрещена любая спортивная деятельность: тренерство, судейство, постановка программ, волонтерство и административная работа после обвинений в эмоциональном и психологическом насилии.
71-летняя экс-спортсменка является двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира. С 1991 года она живет в Канаде.