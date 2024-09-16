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Сегодня, 20:29

Арина Аверина считает объединение гимнастических федераций России правильным шагом

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Олимпийская чемпионка в художественной гимнастике Арина Аверина назвала решение объединить гимнастические федерации России в единую организацию огромным шагом вперед.

«Наверное, для нынешней ситуации это огромный шаг вперед и огромный плюс — объединение всей спортивной гимнастической федерации», — цитирует Аверину ТАСС.

В сентябре Министерство спорта России заявило о готовящемся объединении. Конференция, посвященная данному мероприятию, пройдет в Москве 1 октября.

Ранее сообщалось, что новую структуру может возглавить нынешний генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Международная федерация гимнастики объединяет шесть видов спорта: спортивную и художественную гимнастику, спортивную аэробику, спортивную акробатику, прыжки на батуте и паркур. В России на данный момент федерации по гимнастическим видам спорта самостоятельны и не связаны между собой.

Источник: ТАСС
Арина Аверина

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