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Спортивная гимнастика

Сегодня, 21:55

Армянский гимнаст Давтян заявил, что без россиян стало легче выигрывать медали

Диана Андрющенко
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Лидер сборной Армении по спортивной гимнастике Артур Давтян высказался об отсутствии россиян на международных турнирах.

«Как и любой другой спортсмен, я считаю, что спорт должен быть в стороне от политики. Скажу честно, без российских гимнастов стало легче завоевывать высокие места на соревнованиях, потому что на всех снарядах россияне были в числе основных претендентов на медали.

Но мы сами никак не сможем исправить ситуацию и вернуть ребят обратно на международные старты. Конечно, обидно, что спортсмены не могут выступать, нам остается ждать, когда на соревнования вернутся все сильнейшие», — цитирует Давтяна ТАСС.

32-летний армянин на Играх в Париже занял второе место в опорном прыжке, набрав 14,966 балла. Он проиграл филиппинцу Карлосу Юло (15,166). Бронзу завоевал британец Гарри Хэппуорт (14,949). В активе гимнаста также есть бронза Олимпиады-2020 в Токио, выигранная в опорном прыжке.

Международная федерация гимнастики (FIG) допустила спортсменов из России к международным соревнованиям в нейтральном статусе 1 января 2024 года. Российские гимнастки отказались участвовать в соревнованиях на выдвигаемых FIG условиях.

Источник: ТАСС
Спортивная гимнастика
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