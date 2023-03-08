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Далалоян — о состоянии на чемпионате России: «Мало что получилось. Новая программа ставится выше качества»

Далалоян поделился впечатлениями от первого дня чемпионата России в Казани
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Артур Далалоян поделился впечатлениями от первого дня чемпионата России в Казани. Далалоян стал победителем командных соревнований в составе сборной Москвы и квалифицировался в финал многоборья.

«Мало получилось сегодня, но я этому не удивляюсь, потому что комбинации пробовал новые, пробовал новые элементы и порядок выхода к соревнованиям. Непривычно было начинать с брусьев, у меня именно на брусьях, на перекладине, на первых двух снарядах новые комбинации. И не успев вкатиться немножко хотя бы, прочувствовать атмосферу, пришлось сразу выплескивать свои эмоции.

На этом фоне не совсем сложились в целостности соревнования в первый день. Но в целом могу сказать, что форму набрал достаточно хорошую, не пропускал тренировки, готовился полноценно. Доволен тем, что пробовал новые элементы. Не боялся падать, не боялся ошибаться. На этом и строятся дальнейшие результаты. Но опять же недоволен тем, что в целостности соревнования не очень ровные получились. Сейчас новая программа ставится выше чем качество. Я такой план себе ставил еще с прошлого года.

Весь прошлый год я проходил более спокойно на изученных ровных комбинациях, не пробовал новые элементы. Главным было делать все чисто, на результат. Сейчас решил задачу поставить пробовать новые интересные комбинации, элементы, рисковать. И пока эта задача у меня стоит выше всего», — сказал Далалоян.

Чемпионат России по спортивной гимнастике проходит с 8 по 12 марта в казанском Центре гимнастики.

Артур Далалоян
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