Белорусский гимнаст Шарамков признался, что не ощущал негатива к себе на зарубежных стартах

Белорусский гимнаст Егор Шарамков рассказал, что не ощущал негативного отношения к себе со стороны соперников или зрителей после того, как получил возможность выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Когда я начал снова выступать на международных соревнованиях, то никаких косых взглядов в мою сторону не было, никаких провокационных баннеров на трибунах я тоже не видел. Удивлен ли я тому, что российские гимнасты отказались выступать в нейтральном статусе? Это был их выбор, но если появилась такая возможность, то почему бы не использовать ее», — цитирует Шрамкова ТАСС.

На данный момент четыре представителя белорусской спортивной гимнастики имеют нейтральный статус. Помимо Шарамкова, его получили Кира Махаревич, Никита Парфянович и Алена Цитавец