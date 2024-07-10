Белявский опроверг информацию о завершении карьеры: «Просто хочу провести время с семьей»

Олимпийский чемпион Давид Белявский опроверг информацию о том, что в скором времени может завершить спортивную карьеру. Ранее об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Специалист в разговоре с «СЭ» отметила, что хотя официальных заявлений от атлета еще не было, все к этому идет.

«Не знаю, почему Валентина Александровна решила, что я завершаю карьеру. Поговорю с ней о том, что она имела в виду. Я лишь решил пропустить один старт — Кубок России в Новосибирске, чтобы провести время с семьей», — приводит слова Белявского РИА Новости.

32-летний гимнаст завоевал золото командного турнира на Олимпиаде в Токио. Он выступал вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным.