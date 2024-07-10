Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 19:38

Белявский опроверг информацию о завершении карьеры: «Просто хочу провести время с семьей»

Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Давид Белявский опроверг информацию о том, что в скором времени может завершить спортивную карьеру. Ранее об этом сообщила старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Специалист в разговоре с «СЭ» отметила, что хотя официальных заявлений от атлета еще не было, все к этому идет.

«Не знаю, почему Валентина Александровна решила, что я завершаю карьеру. Поговорю с ней о том, что она имела в виду. Я лишь решил пропустить один старт — Кубок России в Новосибирске, чтобы провести время с семьей», — приводит слова Белявского РИА Новости.

32-летний гимнаст завоевал золото командного турнира на Олимпиаде в Токио. Он выступал вместе с Никитой Нагорным, Артуром Далалояном и Денисом Аблязиным.

Источник: РИА Новости
Артур Далалоян
Давид Белявский
Денис Аблязин
Никита Нагорный
0
Читайте также
РПЛ подписала контракт с пивоваренной компанией «Балтика»
Джокович прошел в полуфинал Уимблдона после отказа де Минаура
Нидерланды – Англия: предматчевые расклады, прогнозы и история встреч
Чисто хоккейный гол Месси и чемпионский рывок №3. Что произошло в матче Аргентина – Канада на Кубке Америки
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Родионенко: «Пока Белявский не объявил официально о завершении карьеры, но все идет к этому»