Белявский выиграл соревнования на коне на Кубке России

Олимпийский чемпион Давид Белявский занял первое место на коне на Кубке России по спортивной гимнастике в Новосибирске.

За свое выступление он получил 13,566 балла. Второе место занял Кирилл Прокопьев с результатом 13,400 балла, а третье — Сергей Ларчев с 13,200 балла.

Среди женщин в опорном прыжке победу одержала Анна Калмыкова, получившая 13,883 балла. Второе место заняла Людмила Рощина с результатом 13,516 балла, а третье — Елизавета Ус с 13,249 балла. Ранее Калмыкова уже стала победительницей в индивидуальном многоборье.

Турнир в Новосибирске завершится 27 апреля.