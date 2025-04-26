Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Олимпиада
Главная
Спортивная гимнастика

Сегодня, 15:00

Белявский выиграл соревнования на коне на Кубке России

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Олимпийский чемпион Давид Белявский занял первое место на коне на Кубке России по спортивной гимнастике в Новосибирске.

За свое выступление он получил 13,566 балла. Второе место занял Кирилл Прокопьев с результатом 13,400 балла, а третье — Сергей Ларчев с 13,200 балла.

Среди женщин в опорном прыжке победу одержала Анна Калмыкова, получившая 13,883 балла. Второе место заняла Людмила Рощина с результатом 13,516 балла, а третье — Елизавета Ус с 13,249 балла. Ранее Калмыкова уже стала победительницей в индивидуальном многоборье.

Турнир в Новосибирске завершится 27 апреля.

Давид Белявский
Спортивная гимнастика
Читайте также
Лавров: РФ не обсуждает публично детали переговоров, как это делает Зеленский
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя