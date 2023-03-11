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Сегодня, 17:03

Белявский заявил, что не против поесть конскую колбасу в честь победы в соревнованиях на коне

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион Давид Белявский прокомментировал свое выступление на чемпионате России в Казани.

«Если бы и сегодня не получилось, было бы вообще все грустно. А так есть надежда, я буду продолжать дальше заниматься. После вчерашнего я в любом случае не заканчивал бы, но настроение было не лучшее. А сейчас медаль вдохновляет меня дальше работать. На сегодняшний день было не тяжело настраиваться. Я знал, что я могу. Другое дело — получится ли у меня или нет. Сегодня получилось.

Конь — мой основной снаряд на протяжении всей карьеры. У меня относительно новая комбинация, я пробовал ее в прошлом году на Спартакиаде. И сейчас пытаюсь накатывать, дальше совершенствовать. Правила изменились, поэтому сложность осталась на прежнем уровне. Попробую ли в честь победы на коне колбасу из конины? Если кто-то угостит, с удовольствием попробую», — сказал Белявский.

Также 31-летний спортсмен поделился мнением о прогрессе молодых спортсменов.

«Прогресс молодых? Это же самое лучшее, что может быть. Создается конкуренция — молодые парни завоевывают свои первые медали. Значит у нас гимнастика в стране не стоит на месте, развиваются регионы. Ребята выигрывают, получают медали, это классно. Большая поддержка от семьи? С Даней Мариновым не сравнится, конечно. Его тут весь город поддерживает. Но вообще, да, я рад, что моим близким удалось приехать. Конечно, хотелось их сегодня порадовать. Для меня это самая большая мотивация сейчас. Ну и радовать болельщиков, конечно», — отметил Белявский.

У Белявского золото в командных соревнованиях и победа в упражнении на коне.

Давид Белявский
Спортивная гимнастика
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