CAS получил восемь жалоб от Федерации гимнастики России на решения FIG

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал восемь жалоб от Федерации гимнастики России (ФГР) на решения Международной федерации гимнастики (FIG) о предоставлении нейтрального статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«На данный момент CAS получил восемь жалоб от Федерации гимнастики России против Международной федерации гимнастики на решения FIG, принятые 27 марта 2025 года. Виктория Листунова не фигурирует в апелляции», — сообщили в CAS.

19-летняя Листунова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях и чемпионка Европы 2021 года в многоборье. Гимнастка не получила нейтральный статус от FIG.

Ранее, 5 апреля 2025 года, все российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях в нейтральном статусе из-за «многочисленных необоснованных и предвзятых отказов» со стороны FIG.