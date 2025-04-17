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Спортивная гимнастика

17 апреля, 16:12

CAS получил восемь жалоб от Федерации гимнастики России на решения FIG

Камила Абдурахманова
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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал восемь жалоб от Федерации гимнастики России (ФГР) на решения Международной федерации гимнастики (FIG) о предоставлении нейтрального статуса, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«На данный момент CAS получил восемь жалоб от Федерации гимнастики России против Международной федерации гимнастики на решения FIG, принятые 27 марта 2025 года. Виктория Листунова не фигурирует в апелляции», — сообщили в CAS.

19-летняя Листунова — олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях и чемпионка Европы 2021 года в многоборье. Гимнастка не получила нейтральный статус от FIG.

Ранее, 5 апреля 2025 года, все российские гимнасты отказались от участия в соревнованиях в нейтральном статусе из-за «многочисленных необоснованных и предвзятых отказов» со стороны FIG.

Источник: РИА Новости
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Виктория Листунова
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