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Спортивная гимнастика

Сегодня, 18:10

Некоторые тренеры сборной России по спортивной гимнастике отказались подавать заявки на нейтральный статус

Сергей Лисин
автор отдела спорта
Гимнастка Виктория Листунова
Виктория Листунова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации, полученной «СЭ» от нескольких источников в сборной России по спортивной гимнастике, отдельные тренеры команды отказались от подачи заявок на нейтральный статус, которые им было предложено заполнить 16 декабря.

Все личные тренеры спортсменов выразили готовность подать заявки, а вот ряд тренеров сборной, в том числе старшие специалисты, отказались. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда на международные соревнования российские гимнасты поедут без некоторых привычных им ключевых специалистов.

Первым крупным стартом в международном календаре станет этап Кубка мира в Коттбусе (Германия), который пройдет 20-23 февраля.

Спортивная гимнастика
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