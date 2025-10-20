Видео
Спортивная гимнастика

20 октября, 12:00

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025: расписание соревнований и даты финалов по видам

Опубликовано расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниел Маринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025 проходит в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. На турнире выступают российские гимнасты — в нейтральном статусе.

Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025

С 19 по 21 октября, с воскресенья по вторник

6.00. Квалификации

22 октября, среда

14.30. Мужчины. Личное многоборье

23 октября, четверг

14.30. Женщины. Личное многоборье

24 октября, пятница

10.00. Мужчины. Финалы. Вольные упражнения, конь, кольца. Женщины. Финалы. Опорный прыжок, разновысокие брусья

25 октября, суббота

10.00. Мужчины. Финалы. Опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина. Женщины. Финалы. Бревно, вольные упражнения

Ангелина Мельникова.Российские гимнасты стартуют на чемпионате мира. Какие у них шансы?

Права на трансляцию чемпионата мира по спортивной гимнастике в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». Результаты, последние новости и обзоры ЧМ-2025 можно изучать в ленте раздела спортивной гимнастики на сайте «СЭ».

Спортивная гимнастика
