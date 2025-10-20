Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025: расписание соревнований и даты финалов по видам

Опубликовано расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025 проходит в Джакарте (Индонезия) с 19 по 25 октября. На турнире выступают российские гимнасты — в нейтральном статусе.

Расписание чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025

С 19 по 21 октября, с воскресенья по вторник

6.00. Квалификации

22 октября, среда

14.30. Мужчины. Личное многоборье

23 октября, четверг

14.30. Женщины. Личное многоборье

24 октября, пятница

10.00. Мужчины. Финалы. Вольные упражнения, конь, кольца. Женщины. Финалы. Опорный прыжок, разновысокие брусья

25 октября, суббота

10.00. Мужчины. Финалы. Опорный прыжок, параллельные брусья, перекладина. Женщины. Финалы. Бревно, вольные упражнения

Права на трансляцию чемпионата мира по спортивной гимнастике в России принадлежат холдингу «Матч ТВ». Результаты, последние новости и обзоры ЧМ-2025 можно изучать в ленте раздела спортивной гимнастики на сайте «СЭ».