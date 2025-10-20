Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025: состав команды России

20 октября, 16:00
Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025 проходит с 19 по 25 октября. Соревнования принимает Джакарта (Индонезия).
На ЧМ-2025 выстурают гимнасты из 80 стран. Российские гимнасты допущены на соревнования в нейтральном статусе. Это первый за четыре года чемпионат мира для гимнастов из России.
Даниел Маринов и Александр Карцев — многоборье
Илья Заика — кольца
Владислав Поляшов — конь-махи и брусья
Алексей Усачев — опорный прыжок
Мухаммаджон Якубов — вольные и перекладина
Ангелина Мельникова и Людмила Рощина — многоборье
Лейла Васильева — брусья
Анна Калмыкова — опорный прыжок, бревно и вольные
Права на трансляцию чемпионата мира по спортивной гимнастике в России принадлежат холдингу «Матч ТВ».
Изучать результаты, последние новости и обзорные материалы вы можете в разделе спортивной гимнастики на сайте «СЭ».
