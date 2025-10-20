Видео
Спортивная гимнастика

20 октября, 16:00

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025: состав команды России

Опубликован список российских участников чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ангелина Мельникова.
Фото Reuters

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025 проходит с 19 по 25 октября. Соревнования принимает Джакарта (Индонезия).

На ЧМ-2025 выстурают гимнасты из 80 стран. Российские гимнасты допущены на соревнования в нейтральном статусе. Это первый за четыре года чемпионат мира для гимнастов из России.

Состав России на чемпионат мира 2025 по спортивной гимнастике

Мужчины

  • Даниел Маринов и Александр Карцев — многоборье

  • Илья Заика — кольца

  • Владислав Поляшов — конь-махи и брусья

  • Алексей Усачев — опорный прыжок

  • Мухаммаджон Якубов — вольные и перекладина

Девушки

  • Ангелина Мельникова и Людмила Рощина — многоборье

  • Лейла Васильева — брусья

  • Анна Калмыкова — опорный прыжок, бревно и вольные

Права на трансляцию чемпионата мира по спортивной гимнастике в России принадлежат холдингу «Матч ТВ».

Изучать результаты, последние новости и обзорные материалы вы можете в разделе спортивной гимнастики на сайте «СЭ».

1

  • Muslim Galeev

    Россия на зло украдрочерам участвуеи в чемпионате а Сраиля нет не пустили жидких геноцидников )

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Спортивная гимнастика
