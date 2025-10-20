Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025: состав команды России

Опубликован список российских участников чемпионата мира по спортивной гимнастике 2025

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2025 проходит с 19 по 25 октября. Соревнования принимает Джакарта (Индонезия).

На ЧМ-2025 выстурают гимнасты из 80 стран. Российские гимнасты допущены на соревнования в нейтральном статусе. Это первый за четыре года чемпионат мира для гимнастов из России.

Состав России на чемпионат мира 2025 по спортивной гимнастике

Мужчины

Даниел Маринов и Александр Карцев — многоборье

Илья Заика — кольца

Владислав Поляшов — конь-махи и брусья

Алексей Усачев — опорный прыжок

Мухаммаджон Якубов — вольные и перекладина

Девушки

Ангелина Мельникова и Людмила Рощина — многоборье

Лейла Васильева — брусья

Анна Калмыкова — опорный прыжок, бревно и вольные

Права на трансляцию чемпионата мира по спортивной гимнастике в России принадлежат холдингу «Матч ТВ».

Изучать результаты, последние новости и обзорные материалы вы можете в разделе спортивной гимнастики на сайте «СЭ».