Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в Джакарте на брусьях

24 октября, 13:08
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала серебряной призеркой чемпионата мира в соревнованиях на брусьях. Турнир проходит в Джакарте (Индонезия).
25-летняя россиянка набрала 14,5 балла. Первой стала Кайлия Немур из Алжира с результатом 15,566 балла, а третьей — китаянка Ян Фаньювэй (14,5 балла).
Еще одна российская спортсменка Лейла Васильева стала шестой — 14,066 балла.
Ранее на турнире в Джакарте Мельникова завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке.
Чемпионат мира-2025. Джакарта (Индонезия)
Брусья
1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,566
2. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,500
3. Ян Фаньюйвэй (Китай) — 14,500...
6. Лейла Васильева (Россия) — 14,066
Андрей Гридасов
Вообще-то, чемпионат на этом для Мельниковой закончился... В финалы на бревне и вольных она не попала. А сумеет ли она завоевать медали на новых мировых чемпионатах, говорить сейчас преждевременно. И так то, что она совершила, называется героизмом!
24.10.2025
За спорт!
Умница.
24.10.2025
золото-золото-серебро.... завидная коллекция. и думается мне,что это еще не все
24.10.2025