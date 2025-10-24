Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в Джакарте на брусьях

Андрей Гридасов

Вообще-то, чемпионат на этом для Мельниковой закончился... В финалы на бревне и вольных она не попала. А сумеет ли она завоевать медали на новых мировых чемпионатах, говорить сейчас преждевременно. И так то, что она совершила, называется героизмом!

24.10.2025