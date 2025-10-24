Видео
Спортивная гимнастика

24 октября, 13:08

Гимнастка Мельникова завоевала серебро ЧМ в Джакарте на брусьях

Павел Лопатко

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала серебряной призеркой чемпионата мира в соревнованиях на брусьях. Турнир проходит в Джакарте (Индонезия).

25-летняя россиянка набрала 14,5 балла. Первой стала Кайлия Немур из Алжира с результатом 15,566 балла, а третьей — китаянка Ян Фаньювэй (14,5 балла).

Еще одна российская спортсменка Лейла Васильева стала шестой — 14,066 балла.

Ранее на турнире в Джакарте Мельникова завоевала золото в личном многоборье и в опорном прыжке.

Чемпионат мира-2025. Джакарта (Индонезия)

Брусья

1. Кайлия Немур (Алжир) — 15,566

2. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,500

3. Ян Фаньюйвэй (Китай) — 14,500...

6. Лейла Васильева (Россия) — 14,066

3

  • Андрей Гридасов

    Вообще-то, чемпионат на этом для Мельниковой закончился... В финалы на бревне и вольных она не попала. А сумеет ли она завоевать медали на новых мировых чемпионатах, говорить сейчас преждевременно. И так то, что она совершила, называется героизмом!

    24.10.2025

  • За спорт!

    Умница.

    24.10.2025

  • золото-золото-серебро.... завидная коллекция. и думается мне,что это еще не все

    24.10.2025

    Ангелина Мельникова
    Спортивная гимнастика
