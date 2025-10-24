Гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в Джакарте в опорном прыжке

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в опорном прыжке. Турнир проходит в Джакарте (Индонезия). 25-летняя россиянка набрала 14,466 балла. Второе место заняла канадка Лия-Моника Фонтейн — 14,033 балла. Третьей стала американка Джоселин Роберсон — 13,983 очка. Россиянка Анна Калмыкова получила 13,199 балла и заняла шестое место. Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира. На турнире в Джакарте она победила в личном многоборье. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония). Чемпионат мира-2025. Джакарта (Индонезия) Опорный прыжок Финал 1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,466 балла 2. Лия-Моника Фонтейн (Канада) — 14,033 3. Джосселин Робертсон (США) — 13,983 4. Лиза Велен (Бельгия) — 13,866 5. Карина Шенмайер (Германия) — 13,483 6. Анна Калмыкова (Россия) — 13,199 7. Шарлиз Мерц (Австрия) — 13,133

Иван Иванов восемь миллиардов людей в мире не знают, что это россия, имперский недобиток 24.10.2025

oleg.bob Просто героиня! Великая! 24.10.2025

Пан Юзеф Пока не появился Энди, хочу отметить, что соревнования не смотрел, но эти западные подстилки, притворяющиеся судьями, тянули на первое место канадку Лию-Монику так, как только могли. И разбирающиеся в гимнастике зрители, в огромном количестве пришедшие поболеть за нашу звезду Ангелину Мельникову, оглушительным свистом выражали свое возмущение судейстким беспределом. В итоге позорные беспредельщики, нагло именующие себя судьями, сдались. С победой, Ангелина! С победой, неравнодушные и бесстрашные индонезийские братья! Позор прозападным судьеватым подстилкам! 24.10.2025

shur Прекрасно! 24.10.2025

господа,пока вы тута о золоте разговоры разговариваете ента самая гимнастка МЕЛЬНИКОВА ишо и серебро оформила. в брусьях... 24.10.2025

ЧикиБегиристайн Там 100%-е российские спортсмены. А вот ты повелся на установленные другими несправедливые требования, предал своих. И при этом позволяешь себе наезжать на тех, кто несмотря на эти несправедливовости побеждает и радует болельщиков. 24.10.2025

Metallolom Сань, я хоть дело делаю, работаю на благо страны. А ты вот тут столько лет протираешь штаны в кресле и мазоли на пальцах. 24.10.2025

Yuri Marchenko это под тобой желтая протыня 24.10.2025

shur Диванный патриот. 24.10.2025

Metallolom Там нет ни российских, ни русских спортсменов. Там люди мира без родины, флага и гимна, которые выступают с белой простыней, как сдавшиеся в плен на милость победителям. 24.10.2025