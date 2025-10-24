Видео
Спортивная гимнастика

24 октября, 11:35

Гимнастка Мельникова выиграла золото ЧМ в Джакарте в опорном прыжке

Павел Лопатко
Ангелина Мельникова.
Фото Global Look Press

Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в опорном прыжке. Турнир проходит в Джакарте (Индонезия).

25-летняя россиянка набрала 14,466 балла.

Второе место заняла канадка Лия-Моника Фонтейн — 14,033 балла. Третьей стала американка Джоселин Роберсон — 13,983 очка. Россиянка Анна Калмыкова получила 13,199 балла и заняла шестое место.

Мельникова стала трехкратной чемпионкой мира. На турнире в Джакарте она победила в личном многоборье. Ранее она выигрывала золото в многоборье на ЧМ-2021 в Китакюсю (Япония).

Чемпионат мира-2025. Джакарта (Индонезия)

Опорный прыжок

Финал

1. Ангелина Мельникова (Россия) — 14,466 балла

2. Лия-Моника Фонтейн (Канада) — 14,033

3. Джосселин Робертсон (США) — 13,983

4. Лиза Велен (Бельгия) — 13,866

5. Карина Шенмайер (Германия) — 13,483

6. Анна Калмыкова (Россия) — 13,199

7. Шарлиз Мерц (Австрия) — 13,133

11

  • Иван Иванов

    восемь миллиардов людей в мире не знают, что это россия, имперский недобиток

    24.10.2025

  • oleg.bob

    Просто героиня! Великая!

    24.10.2025

  • Пан Юзеф

    Пока не появился Энди, хочу отметить, что соревнования не смотрел, но эти западные подстилки, притворяющиеся судьями, тянули на первое место канадку Лию-Монику так, как только могли. И разбирающиеся в гимнастике зрители, в огромном количестве пришедшие поболеть за нашу звезду Ангелину Мельникову, оглушительным свистом выражали свое возмущение судейстким беспределом. В итоге позорные беспредельщики, нагло именующие себя судьями, сдались. С победой, Ангелина! С победой, неравнодушные и бесстрашные индонезийские братья! Позор прозападным судьеватым подстилкам!

    24.10.2025

  • shur

    Прекрасно!

    24.10.2025

  • господа,пока вы тута о золоте разговоры разговариваете ента самая гимнастка МЕЛЬНИКОВА ишо и серебро оформила. в брусьях...

    24.10.2025

  • ЧикиБегиристайн

    Там 100%-е российские спортсмены. А вот ты повелся на установленные другими несправедливые требования, предал своих. И при этом позволяешь себе наезжать на тех, кто несмотря на эти несправедливовости побеждает и радует болельщиков.

    24.10.2025

  • Metallolom

    Сань, я хоть дело делаю, работаю на благо страны. А ты вот тут столько лет протираешь штаны в кресле и мазоли на пальцах.

    24.10.2025

  • Yuri Marchenko

    это под тобой желтая протыня

    24.10.2025

  • shur

    Диванный патриот.

    24.10.2025

  • Metallolom

    Там нет ни российских, ни русских спортсменов. Там люди мира без родины, флага и гимна, которые выступают с белой простыней, как сдавшиеся в плен на милость победителям.

    24.10.2025

  • shur

    Браво! С Победой, Золотая Ты Наша! Как долго мы этого ждали! Пусть не Гимн, а первый концерт Чайковского, все знают, что это Россия. Еще раз с Победой!

    24.10.2025

    Сборная России по спортивной гимнастике
    Ангелина Мельникова
