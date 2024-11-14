Чемпионат России по спортивной гимнастике-2025 пройдет в Сириусе

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что чемпионат России 2025 года пройдет в Сириусе.

«В следующем году чемпионат России пройдет в Сириусе, местом проведения Кубка России должен стать Новосибирск. Даты проведения этих соревнований привязаны к международному календарю, чемпионат и Кубок России рассматриваются как отборочные старты к мировому и европейскому первенствам соответственно», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Чемпионат России планируется провести с 28 сентября по 5 октября, а Кубок России — c 20 по 28 апреля в Новосибирске.

С марта 2022 года российские гимнасты не имеют возможности выступать на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики.