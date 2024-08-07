Чемпионка Европы по спортивной гимнастике Перебиносова завершила карьеру

Российская гимнастка Ульяна Перебиносова завершила профессиональную карьеру.

«Она не видит стимула пахать дальше на тренировках в условиях отсутствия какой-либо ясности, когда нашим гимнасткам разрешат снова выступать на крупных международных стартах.

Ульяна — взрослая спортсменка, 23 года, ей хочется начать жить другой жизнью. Следующая Олимпиада состоится в далеком 2028 году, и даже если нас туда допустят, то у нее не хватит здоровья еще четыре года работать на износ», — цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Марину Ульянкину.

Перебиносова является чемпионкой Европы в командных соревнованиях. На летней Универсиаде в Неаполе -2019 она дважды выиграла серебро и дважды — бронзу.